Комплекс противоаварийных работ проведут осенью в историческом здании ТЮЗа в Иркутске

Комплекс противоаварийных работ проведут осенью в историческом здании ТЮЗа, в котором 13 мая произошел крупный пожар в Иркутске
Фото: Любовь АРБАТСКАЯ
Историческое здание Театра юного зрителя серьезно пострадало в мае этого года. Пожар, перекинувшийся на него 13 мая, нанес значительный ущерб итак требующего реставрации здания. Теперь прежде, чем начать реставрацию в ТЮЗе проведут комплекс противоаварийных работ. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
- Специалисты демонтируют пострадавшие конструкции в месте, где находилась сцена, вывезут мусор, - говорят региональные власти. - Планируется провести работы по монтажу кровли, а также укреплению и герметизации фундамента, чтобы избежать его разрушения. Планируется, что работы начнутся уже этой осенью.
Положительное заключение экспертизы для этих действий уже получено, средства выделены, готовятся документы для проведения торгов.
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