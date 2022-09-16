Комплекс противоаварийных работ проведут осенью в историческом здании ТЮЗа в Иркутске

Комплекс противоаварийных работ проведут осенью в историческом здании ТЮЗа, в котором 13 мая произошел крупный пожар в Иркутске Фото: Любовь АРБАТСКАЯ

Историческое здание Театра юного зрителя серьезно пострадало в мае этого года. Пожар, перекинувшийся на него 13 мая, нанес значительный ущерб итак требующего реставрации здания. Теперь прежде, чем начать реставрацию в ТЮЗе проведут комплекс противоаварийных работ. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

- Специалисты демонтируют пострадавшие конструкции в месте, где находилась сцена, вывезут мусор, - говорят региональные власти. - Планируется провести работы по монтажу кровли, а также укреплению и герметизации фундамента, чтобы избежать его разрушения. Планируется, что работы начнутся уже этой осенью.

Положительное заключение экспертизы для этих действий уже получено, средства выделены, готовятся документы для проведения торгов.

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