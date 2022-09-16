26 мигрантов оштрафовали, шестерых выдворили из страны после рейда в Братске Фото: Виктория МИНАЕВА

Соблюдение миграционного законодательства 500 иностранных граждан проверили во время рейда в Братске полицейские. Не все из них оказались законопослушными, 26 человек были оштрафованы за разные нарушения, шестерых человек даже было решено выдворить из страны. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- В ходе рейдов были проверены объекты торговли, общественного питания, жилой сектор, - говорят в МВД Братска. – Мы выявили нарушения режима пребывания иностранных граждан на территории города, ведения ими трудовой деятельности - факты работы без патентов.

Итогом рейдов стали штрафы для двадцати человек за «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации». Еще шесть были оштрафованы за то, что предоставили ложные данные во время миграционного учета. Общая сумма наложенных штрафов составила 70 тысяч рублей.

Также еще шесть иностранцев, которые должны были выехать ранее, но уклонялись от этого, принудительно выдворили.

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