Единый номер по вопросам соцподдержки заработал в Иркутской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приангарье каждый пятый является получателем той или иной меры социальной поддержки, всего в регионе действует более 100 мер такой помощи сибирякам. Нередко у людей возникают вопросы получения соцподдержки, разъяснения всех условий. Теперь задавать вопросы жители смогут задавать вопросы, звоня на единый номер телефонный номер по вопросам предоставления мер социальной поддержки. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

- Информирование населения о праве на получение мер социальной поддержки, разъяснение условий и порядка их предоставления является неотъемлемой частью по повышению доступности услуг для населения, - объяснили появление единого номера региональные власти.

По номеру можно задавать вопросы о выплатах, льготах, работе ПФР, фонда соцстрахования, учреждений медико-социальной экспертизы. Кстати, консультации можно также получить на сайте, в телеграмм-канале или с помощью чат-ботов.

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Единый номер по вопросам предоставления соцподдержки

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