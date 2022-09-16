Единый номер по вопросам соцподдержки стал работать в Иркутской области. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Жители Приангарья теперь могут задавать все вопросы по получению соцподдержки по единому номеру. Контакт-центр запустил «Ростелеком» совместно с Пенсионным фондом России под руководством федерального Министерства труда.

Информационная система объединяет отделения соцзащиты, Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, учреждения медико-социальной экспертизы, Федеральную службу по труду и занятости, Министерство труда и социальной защиты России.

- Иркутская область является одним из самых социально ориентированных регионов России, - сказал глава региона Игорь Кобзев, посетив местное подразделение контакт-центра. - В 2022 году у нас предоставляется более 100 мер социальной поддержки, получателем является каждый пятый житель области.

С помощью системы можно будет узнать, какие соцвыплаты вам положены и как их получить. Это упростит процесс. Обращений в соцзащиту обычно очень много: в прошлом году специалисты отработали больше 240 тысяч вопросов, заданных по телефону, в соцсетях и на приеме в отделениях.

Теперь интересующую информацию можно получить не только в любое время по единому номеру, но и на сайте, в телеграм-канале и с помощью чат-бота.

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Единый номер по соцподдержке в Иркутской области: 8-800-600-00-00.