Автомобиль BMW насмерть сбил 46-летнюю женщину в Иркутской области Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Инспекторы ГИБДД разбираются в обстоятельствах смертельного ДТП, которое произошло накануне на трассе Сибирь. 37-летний водитель за рулем BMW сбил 46-летнюю женщину-пешехода. Усольчанка от полученных травм скончалась до приезда кареты скорой помощи. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- Предварительно установлено, что мужчина двигался из Иркутска в сторону Черемхово, а женщина пересекала дорогу в неустановленном для перехода месте, - говорят в полиции.

Работа по выяснению причин трагедии продолжается.

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