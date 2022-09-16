У 387 жителей Иркутска подтвердился коронавирус за минувшие сутки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Приангарье ежедневно положительные тесты на коронавирус получают больше тысяч человек, минувшие сутки не стали исключением. За прошедшие 24 часа COVID-19 подтвердился у 1070 жителей региона, 387 из них находятся в Иркутске. Об этом сообщает оперативный центр по борьбе с новой коронавирусной инфекцией Иркутской области.

- Общее число подтвержденных случаев инфицирования в регионе с начала пандемии достигло 332 463, - говорят специалисты. – В ковидных госпиталях сейчас лечат 786 пациентов.

Радует, что большинство с болезнью справляются, выздоровели уже 316 686, из них 867 узнали, что здоровы за последние сутки. Увы, летальные исходы продолжаются. Скончался от коронавируса еще один сибиряк, всего COVID-19 унес жизни 8743 человек. Также 795 (+2 за сутки) имевшие диагноз коронавирус болели и другими тяжелыми заболеваниями, которые и стали причиной их смерти.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 16 сентября 2022

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 16 сентября 2022. Фото предоставлено оперативным штабом по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции в Иркутской области

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