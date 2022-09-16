«Ростелеком» в Иркутске помог организовать трансляцию праздничного концерта. Фото: Матрена Бизикова

«Ростелеком» выступил техническим партнером медиахолдинга «НТС» и предоставил высокоскоростной канал связи для трансляции концерта к 85-летию Иркутской области. Праздничное мероприятие «Судьба моя — иркутская история» прошло на площади графа Сперанского областного центра 10 сентября.

«В этом году наша область отмечает юбилей, поэтому было важно, чтобы как можно большее число желающих смогли посмотреть торжественные мероприятия и прочувствовать эмоции, которыми щедро делились исполнители и музыкальные коллективы, — отметил директор Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Тиман. — Технические возможности и компетенция сотрудников нашей компании позволяют качественно и в сжатые сроки осуществлять подобные проекты по заказу городов и муниципальных образований. Кроме праздничной трансляции в Иркутске в этом году, такие же работы мы провели для Ангарска, и готовы выполнить их и для других заказчиков».

Праздничное мероприятие «Судьба моя — иркутская история» прошло на площади графа Сперанского областного центра 10 сентября. Фото: Матрена Бизикова

«Даже просторная площадь графа Сперанского не смогла бы вместить такое количество зрителей! Для многих жителей региона просмотр стал возможен только благодаря прямой трансляции праздника на телеканале “НТС”. Еще столько же зрителей увидело концерт в записи на нашем сайте, — подчеркнула заместитель генерального директора медиахолдинга «НТС» Татьяна Пальвинская. — Журналисты, операторы, звукорежиссеры и технические службы канала совместно со специалистами “Ростелекома” провели огромную и сложную работу, благодаря которой выступление музыкантов посмотрели 215 000 человек».

«В этот день я работала в вечернюю смену, поэтому смогла увидеть концерт с участием столичных звезд Александра Маршала и группы “Любэ” только в записи на канале “НТС”. Конечно, я хотела бы услышать артистов непосредственно со сцены, но я рада, что была возможность посмотреть праздничное мероприятие по телевизору», — рассказала иркутянка Валентина Бойко.

Выступление музыкантов посмотрели 215 000 человек. Фото: Матрена Бизикова

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