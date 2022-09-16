ВТБ рассказал бизнесу Приангарья о новых возможностях. Фото предоставлено компанией.

ВТБ при участии Фонда развития промышленности Иркутской области организовал для бизнеса региона круглый стол «Время возможностей», который объединил более 70 представителей региональных компаний. Участники обсудили вопросы развития регионального бизнеса в текущих условиях, темы оборотного финансирования и инвестиций в развитие с использованием мер государственной поддержки, а также дистанционные и небанковские сервисы, в том числе кредитные и гарантийные продукты, которые можно оформить онлайн. Все эти возможности позволяют региональным предпринимателям существенно экономить время и ресурсы.

В частности, эксперты банка подробно рассказали об основных программах по поддержке регионального бизнеса. Среди них: программа Министерства цифрового развития, направленная на поддержку цифровой трансформации компаний, программа Министерства сельского хозяйства, призванная поддержать сельхозпроизводителей и предприятия пищевой промышленности, проект Министерства строительства для помощи застройщикам региона. Участникам представили возможности кредитования по программам Ростуризма, Минпромторга, Банка России. Специалисты ВТБ рассказали, как для развития бизнеса самых различных сфер деятельности и масштаба использовать возможности господдержки, которые сегодня реализует Корпорация МСП, Фонд развития промышленности и другие структуры. Отдельное выступление было посвящено цифровым продуктам банка – экспресс-гарантиям, экспресс-кредитам, сервису расчета за товары и услуги с помощью QR-кода, а также небанковским сервисам.

Фото предоставлено компанией.

Управляющий ВТБ в Иркутской области, вице-президент Александра Макарова отметила: «Мы видим, что сейчас информационный поток, который нужно отслеживать региональному бизнесу для того, чтобы развиваться в текущих условиях, существенно вырос. Есть масса возможностей, которые предлагают и государство, и банк, и наши партнеры. Для того, чтобы ими воспользоваться, нужны площадки, где бизнес может узнать всю актуальную информацию, получить консультацию относительно своей компании и ситуации. Поэтому наш круглый стол прошел при полном зале, мы разобрали много вопросов, которые сегодня волнуют региональные компании. Надо сказать, что для своих клиентов мы выступаем не только обслуживающим банком, но и полноценным партнером, который поможет проанализировать ситуацию, предложит комплексное решение для сокращения издержек бизнеса. Мы постоянно мониторим информацию и часто сами выходим к нашим клиентам с предложениями по оптимизации финансовой нагрузки. Наше мероприятие стало очередным шагом в этом направлении, и мы обязательно продолжим встречи в подобном формате».

Фото предоставлено компанией.

«Во втором полугодии одним из приоритетных направлений информирования заёмщиков ВТБ для нас стала программа компенсации процентов по кредитам на пополнение оборотных средств. Условия грантовой программы позволяют оказывать поддержку предприятиям из обширного перечня отраслей — от производства одежды и мебели до производства электрического оборудования, транспорта и даже компьютеров. Данная программа предоставляет максимальную свободу в распоряжении полученными компенсациями. И заслуживает такого же максимального внимания со стороны предприятий. Я с удовлетворением отмечаю, что участники круглого стола проявили к ней живой интерес. С банком ВТБ мы давно взаимодействуем, в том числе, по направлению предоставления банковских гарантий нашим заёмщикам. И я надеюсь, что количество клиентов банка, которые воспользуются нашей новой компенсационной программой, теперь существенно возрастёт», — подчеркнула руководитель отдела сопровождения проектов Фонда развития промышленности Иркутской области Анна Копалова.