Спикер ЗС призвал жителей Иркутской области активно участвовать в проектах инициативного бюджетирования

Александр Ведерников призвал жителей Иркутской области активно участвовать в проектах инициативного бюджетирования.

Председатель Законодательного Собрания Александр Ведерников призвал жителей Иркутской области активно участвовать в проектах инициативного бюджетирования. Это принцип распределения бюджетных средств, по которому жители могут сами проявить инициативу что-то сделать в своей территории и подать на заявку на реализацию. Например, создать сквер или установить детскую площадку.

Александр Ведерников рассказал, что соответствующий законопроект депутаты приняли на сессии в апреле. А заявки на участие жители могут подать до 10 октября в администрации муниципальных образований. Инициативы жителей могут быть направлены на благоустройство общественных пространств, парков и скверов, детских площадок, стадионов, ремонт дворов и другое.

- От активности людей будет зависеть насколько быстро и качественно будут преображаться территории, где они живут, – отметил Александр Ведерников.

Сегодня практика инициативного бюджетирования успешно работает в регионах России. Участники программы вносят не менее 10% от стоимости проекта. Это могут быть как деньги жителей, так и спонсорская помощь предприятий или бизнес-структур.