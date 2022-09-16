Прокуратура Иркутской области: Если просят взять кредит для спасения средств, это звонят мошенники

Жительница Железногорска-Илимского отдала телефонным аферистам 1, 5 млн рублей. Фото: Анастасия ОСИПОВА

Прокуратура Иркутской области сообщает об очередной активизации телефонных мошенников. Сейчас они действуют по относительно новой схеме, к которой еще не все привыкли. Но в каждом случае потерпевших убеждают перевести деньги. Так, на контроле органов прокуратуры - уголовное дело о похищении телефонными мошенниками денег у жительницы Железногорска-Илимского.

- Пожилой женщине на сотовый телефон позвонил неизвестный и представился сотрудником правоохранительных органов, - отметили в ведомстве. - Звонивший сообщил, что кто-то пытается оформить кредит на ее имя и, чтобы помещать им, необходимо самой получить заем и перевести деньги на резервный счет.

Испугавшись, сибирячка полностью выполнила требования аферистов. Она не только перевела на их счет кредитные средства, но и все собственные накопления. Всего ей пришлось проститься с 1,5 миллионами рублей, причем еще и влезть в долги.

Прокуратура напоминает, что ни полицейские, ни следователи, ни банковские служащие никогда не просят оформить кредит, или перевести деньги. Наиболее надежный способ защиты от мошенников - вообще не вступать с ними в диалог.

Более подробно о способах распознать телефонного афериста и о том, как даже уверенные в себе люди становятся жертвами телефонных мошенников, рассказал психотерапевт из Иркутска. Пожалуйста, проинформируйте своих пожилых родственников, соседей, друзей и знакомых о том, как вести себя в подобной ситуации.