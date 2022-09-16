Парад студенчества 2022 в Иркутске пройдет 17 сентября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Парад студенчества 2022, который уже успел стать традиционным, в этот раз состоится 17 сентября. Шествие проводится в честь посвящения первокурсников. Колонна 18-летних юношей и девушек из 29 учебных заведений города стартует в 11.00 от сквера им. Кирова и пройдет до стадиона "Труд".

Парад студенчества 2022

Шествие займет полчаса.

- А в 11.30 у стадиона "Труд" начнется торжественная часть мероприятия, - сообщают в пресс-службе администрации Иркутска. - В программе - поздравления официальных лиц, церемония посвящения первокурсников в студенты, принятие клятвы российского студента, праздничный концерт, розыгрыши и интерактивы от партнеров мероприятия.

Автомобилисты, прочитав о том, что у стадиона "Труд" соберется тысяча молодых людей, которая предварительно пройдет по центру города, справедливо напряглись. Да, совершенно верно. На время шествия колонны с 11.00 до 11.30 будет прекращено движение транспорта по улице Ленина. Улица будет перекрыта от сквера им. Кирова до стадиона.

Неудобства предстоит испытать и пассажирам общественного транспорта. Автобусы, троллейбусы и трамваи на это время тоже остановят. Простим! Ради парада студенчества 2022.