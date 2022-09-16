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Происшествия16 сентября 2022 7:15

2,6 гектаров леса сгорели после специального поджога поля в Иркутском районе

Это второй случай пожара, произошедшего по вине человека
Дарья БОЛЕСОВА
Это второй случай уничтожение лесов огнем по вине человека за неделю

Это второй случай уничтожение лесов огнем по вине человека за неделю

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Утром 16 сентября в Иркутском районе неожиданно загорелся лес. Пламя начало распространяться в массиве на площади 2,6 гектаров. Об произошедшем в диспетчерскую службу сообщили местные жители. На место тут же отправили 12 пожарников с четырьмя спецмашинами. Об этом рассказали в правительстве Приангарья.

Огонь удалось сначала локализовать, а позже полностью потушить. Начали разбираться, по какой причине появился огонь, а также где был его источник. Оказалось, что все произошло по вине человека. По предварительным данным, местный житель поджог поле в двух местах. Оттуда огонь перекинулся на лесной массив.

Отметим, недавно в южных и центральных территориях Иркутской области объявили высокий и чрезвычайный уровни пожароопасности. Хоть сейчас и устоялась прохладная погода, за неделю леса горели два раза по вине человека.

Региональные власти призвали граждан соблюдать меры безопасности с огнем, тем более возле лесов.

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