2,6 гектаров леса сгорели после специального поджога поля в Иркутском районе

Это второй случай уничтожение лесов огнем по вине человека за неделю Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Утром 16 сентября в Иркутском районе неожиданно загорелся лес. Пламя начало распространяться в массиве на площади 2,6 гектаров. Об произошедшем в диспетчерскую службу сообщили местные жители. На место тут же отправили 12 пожарников с четырьмя спецмашинами. Об этом рассказали в правительстве Приангарья.

Огонь удалось сначала локализовать, а позже полностью потушить. Начали разбираться, по какой причине появился огонь, а также где был его источник. Оказалось, что все произошло по вине человека. По предварительным данным, местный житель поджог поле в двух местах. Оттуда огонь перекинулся на лесной массив.

Отметим, недавно в южных и центральных территориях Иркутской области объявили высокий и чрезвычайный уровни пожароопасности. Хоть сейчас и устоялась прохладная погода, за неделю леса горели два раза по вине человека.

Региональные власти призвали граждан соблюдать меры безопасности с огнем, тем более возле лесов.

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