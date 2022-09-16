Глава Минсельхоза России Патрушев проверил темпы развития АПК Иркутской области

На год региону выделили 1,7 млрд рублей для развития сельского хозяйства Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутскую область с рабочим визитом прибыл министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев. Он встретился с губернатором Приангарья Игорем Кобзевым, чтобы обсудить темпы развития агро-промышленного комплекса региона. Об этом сообщила пресс-служба главы Иркутской области.

- Понятно, что один из ключевых моментов для нас - продовольственная безопасность. В этом плане Иркутская область полностью обеспечивает себя кормовым зерном и куриным яйцом. Хорошие результаты по картофелю, мясу птицы, молоку и молочным продуктам. А вот насчёт мяса и овощей, ещё есть над чем работать, - заявил Кобзев.

Сейчас на территории Приангарья идет уборочная кампания. Аграрии успели убрать 20% площади зерновых, 66,7% картофеля, 25% овощей с открытых полей. В 2022 году на развитие аграрно-промышленного комплекса региона выделили 1,7 миллиарда рублей.

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