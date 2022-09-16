В Иркутске заканчивают благоустраивать рощу на бульваре Постышева. Фото: Пресс-служба администрации Иркутска.

В Иркутске преображаются пространства по проекту «Народные инициативы» - это роща на бульваре Постышева и мемориал погибшим в Великой Отечественной войне горожанам - работникам кирпичного завода на улице Байкальской. В течение октября памятник отреставрируют, сделают подсветку и поставят лавочки.

- Оба проекта стали победителями народного голосования, которое проходило в прошлом году, - рассказал глава Октябрьского округа Георгий Комаров. - Над ними наряду с профессиональными дизайнерами и архитекторами работали жители ближайших домов, они также контролировали воплощение. Вместе мы делаем город удобнее, комфортнее и красивее.

Кроме того, иркутяне голосовали за открытие в школе № 21 экспозиции, посвященной космонавту Юрию Гагарину и его первой учительнице Нине Кондратенковой. Скоро музейная зона будет готова.