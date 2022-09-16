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Общество16 сентября 2022 8:06

В Иркутске заканчивают благоустраивать рощу на бульваре Постышева

А также на улице Байкальской реставрируют мемориал погибшим в Великой Отечественной войне иркутянам - работникам кирпичного завода
Снежанна БЕЛОВА
В Иркутске заканчивают благоустраивать рощу на бульваре Постышева. Фото: Пресс-служба администрации Иркутска.

В Иркутске заканчивают благоустраивать рощу на бульваре Постышева. Фото: Пресс-служба администрации Иркутска.

В Иркутске преображаются пространства по проекту «Народные инициативы» - это роща на бульваре Постышева и мемориал погибшим в Великой Отечественной войне горожанам - работникам кирпичного завода на улице Байкальской. В течение октября памятник отреставрируют, сделают подсветку и поставят лавочки.

- Оба проекта стали победителями народного голосования, которое проходило в прошлом году, - рассказал глава Октябрьского округа Георгий Комаров. - Над ними наряду с профессиональными дизайнерами и архитекторами работали жители ближайших домов, они также контролировали воплощение. Вместе мы делаем город удобнее, комфортнее и красивее.

Кроме того, иркутяне голосовали за открытие в школе № 21 экспозиции, посвященной космонавту Юрию Гагарину и его первой учительнице Нине Кондратенковой. Скоро музейная зона будет готова.