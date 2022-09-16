Перекрытие улиц Иркутска 17 сентября 2022 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Перекрытие улиц Иркутска 17 сентября 2022 объявили в администрации областного центра. Причиной стали массовые мероприятия в этот день: запланировали провести парад студенчества и забег "Кросс нации". Об этом рассказали в мэрии Иркутска.

Перекрытие улиц Иркутска 17 сентября 2022

- Во время шествия в рамках Всероссийского парада студенчества с 11:00 до 11:50 будет прекращено движение автомобилей и общественного транспорта (автобус, трамвай, троллейбус) по улице Ленина от сквера имени Кирова до площади у дворца спорта "Труд", - пояснили в пресс-службе.

А для проведения "Кросса нации" запретят движение по улице Карла Маркса на участке от бульвара Гагарина до 5-ой Армии, улице 5-ой Армии на участке от улицы Карла Маркса до Чкалова, улице Чкалова – от 5-ой армии до бульвара Гагарина, а также по бульвару Гагарина – от Чкалова до Карла Маркса. Ограничение продлится всего один час - с 10:00 до 11:00.

Перекрытие улиц Иркутска 17 сентября 2022 коснется не только автомобилистов, но даже велосипедистов, скутеристов, мотоциклистов и т.д. В том числе будут запрещены прогулки с животными.

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