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Общество16 сентября 2022 8:20

Матери девочки, на которую упала конструкция в парке Иркутска, заплатили 1 млн рублей

Женщина подала иск на возмещение ущерба
Дарья БОЛЕСОВА
Ответчик не захотел передавать деньги, но суд поддержал пострадавшую девочку

Ответчик не захотел передавать деньги, но суд поддержал пострадавшую девочку

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Прокуратура Иркутской области рассказала о вердикте по иску иркутянки, матери маленькой девочки. Она обратилась в правоохранительные органы с требованием возместить ущерб ее ребенку в размере 1 миллиона рублей. Женщине удалось добиться желаемого - прокуратура одобрила запрос. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

- 24.08.2021 на территории парка в Иркутске на девочку упала металлическая конструкция. В результате полученных травм ребенок длительное время проходил лечение в медицинских учреждениях, - рассказали о произошедшем в прокуратуре.

Прокуратура направила иск в суд, чтобы добиться возмещения ущерба ребенку. Ответчик выступил против, не захотев отдавать миллион рублей, но суд поддержал пострадавшую. В итоге, решение суда о передаче средств вступило в законную силу.

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