Матери девочки, на которую упала конструкция в парке Иркутска, заплатили 1 млн рублей

Ответчик не захотел передавать деньги, но суд поддержал пострадавшую девочку Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Прокуратура Иркутской области рассказала о вердикте по иску иркутянки, матери маленькой девочки. Она обратилась в правоохранительные органы с требованием возместить ущерб ее ребенку в размере 1 миллиона рублей. Женщине удалось добиться желаемого - прокуратура одобрила запрос. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

- 24.08.2021 на территории парка в Иркутске на девочку упала металлическая конструкция. В результате полученных травм ребенок длительное время проходил лечение в медицинских учреждениях, - рассказали о произошедшем в прокуратуре.

Прокуратура направила иск в суд, чтобы добиться возмещения ущерба ребенку. Ответчик выступил против, не захотев отдавать миллион рублей, но суд поддержал пострадавшую. В итоге, решение суда о передаче средств вступило в законную силу.

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