Погода в Иркутске в выходные 17 сентября Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске в выходные 17 сентября не может порадовать теплом - синоптики рассказали, что ожидает жителей города в субботу и воскресенье. По данным регионального Гидрометцентра, в городе будет преимущественно облачно, иногда с неба будет срываться дождь. При этом ветер с редкими порывами до 12 метров в секунду будет заставлять кутаться в воротники курток. 17 сентября, в субботу, днем будет достаточно прохладно.

Погода в Иркутске в выходные 17 сентября

- Переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер северо-западный 6-11 м/с, температура ночью 0,+2°, днем +11,+13°, - сказано в сообщении ведомства.

А в воскресенье, 18 сентября, солнце выйдет из-за облаков, а воздух прогреется до +12 градусов. При этом ветер совсем стихнет - его средняя скорость составит около 3 метров в секунду. Все выходные в областном центре будет сухая дорога без наледи или серьезной грязи, так что автомобилисты могут быть спокойны.

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