Игорь Кобзев рассказал о высоких результатах Иркутской области в сфере сельского хозяйства. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев обсудили меры поддержки агропромышленного комплекса региона.

Сельское хозяйство в области стабильно развивается, помогают в этом и деньги из федерального бюджета. Так, в 2022 году Приангарью на это выделили 1,7 миллиарда рублей.

Сейчас аграрии усиленно убирают урожай. Картофеля и овощей нынче уродилось больше, чем в прошлом году, зерна - примерно на том же уровне. Посевную площадь расширяли, и продолжат делать это в следующем году. Кроме того, производится все больше мяса.

- Мы высоко ценим федеральную поддержку - благодаря ей нам удается добиться высоких результатов, - отметил Игорь Кобзев. - В этом году площадь сельскохозяйственных угодий, вовлеченных в оборот, составляет 5,8 тысячи гектаров. На 2023-й год мы подали заявку на 34 проекта, площадь составит 6,3 тысячи гектаров. Сумма - 453,8 миллиона рублей, в том числе 170 миллионов из федерального бюджета.

Не оставляют без внимания и фермерские хозяйства - им поддержка выделяется по федеральному проекту «Акселерация».

- Это дает результат - мы отмечаем высокую динамику роста в этой категории хозяйств, - подчеркнул губернатор. - По итогам 2021 года поголовье крупного рогатого скота в крестьянско-фермерских хозяйствах Иркутской области составило 90,4 тысячи, что обеспечило региону первое место в Сибири. За последние 10 лет доля фермеров в валовой продукции сельского хозяйства региона возросла более чем в два раза - с 8% до 17,6%.

Также Игорь Кобзев сообщил, что в регионе создают «Совет по развитию агропромышленного комплекса» и продолжают реализовывать крупные инвестпроекты, связанные с сельским хозяйством.

КОНКРЕТНО

Рекорды урожая

В прошлом году в Приангарье зафиксировали рекордные за 30 лет урожаи. Если говорить про зерно, то это 23,4 центнера с гектара, а овощи - 369,1 центнера с гектара. А еще отмечено рекордное количество молока, которое дает одна корова - 6313 килограммов.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Село нужно развивать

Не менее важно, чтобы в селах было комфортно жить. По госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» Иркутская область в 2022 году участвует в шести проектах, в том числе по благоустройству территорий и улучшению жилищных условий.