Начальник подразделения минздрава Иркутской области пойдет под суд за мошенничество

Мужчина похитил 10 миллионов рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

СК по Иркутской области возбудил уголовное дело против начальника структурного подразделения в сфере обеспечения материалами и медицинской техникой минздрава региона. Он подозревается в мошенничестве в крупном размере. По версии следствия, он провел незаконную схему закупки медицинского оборудования. Общий ущерб составил 10 миллионов рублей. Преступление произошло в 2021 году.

- Начальник искусственно завысил максимальную цену контракта, использовав подложные коммерческие предложения организаций о возможности поставки медицинского изделия в короткие сроки, которое могла поставить только аффилированная ему организация. В дальнейшем фирма выиграла аукцион и поставила в больницу оборудование по завышенной рыночной стоимости. Разница в стоимости перед и после закупа медицинского оборудования составила более 10 млн рублей, - рассказали в следственном комитете.

Сейчас правоохранительные органы проводят обыски в учреждениях, фирмах и домах подозреваемых. Расследование продолжается.

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