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Общество16 сентября 2022 11:18

Четыре картины на фасадах многоэтажек Иркутска появились после фестиваля "Голос улиц"

Однако художники на этом останавливаться не хотят
Дарья БОЛЕСОВА
Всего расписали около десяти разных объектов

Всего расписали около десяти разных объектов

Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В Иркутске закончился фестиваль уличного искусства "Голос улиц". Он объединил художников из разных регионов России, чтобы те украсили дома и другие объекты инфраструктуры. Целью фестиваля стало привнесение красок в обычно серый город. Об этом сообщили в администрации областного центра.

Художники расписали 10 объектов, в числе которых фасады многоквартирных домов, специальные кубы и даже троллейбус.

- До конца года планируют разрисовать еще несколько крупных объектов – фасады МКД в Иркутске на улице 2-ая Железнодорожная, 59, Маршала Конева, 30. Кроме того, будет организован ряд творческих событий. Сейчас проходит открытый конкурс по росписи трансформаторных подстанций, - рассказали в мэрии.

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