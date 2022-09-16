Четыре картины на фасадах многоэтажек Иркутска появились после фестиваля "Голос улиц"

Всего расписали около десяти разных объектов Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В Иркутске закончился фестиваль уличного искусства "Голос улиц". Он объединил художников из разных регионов России, чтобы те украсили дома и другие объекты инфраструктуры. Целью фестиваля стало привнесение красок в обычно серый город. Об этом сообщили в администрации областного центра.

Художники расписали 10 объектов, в числе которых фасады многоквартирных домов, специальные кубы и даже троллейбус.

- До конца года планируют разрисовать еще несколько крупных объектов – фасады МКД в Иркутске на улице 2-ая Железнодорожная, 59, Маршала Конева, 30. Кроме того, будет организован ряд творческих событий. Сейчас проходит открытый конкурс по росписи трансформаторных подстанций, - рассказали в мэрии.

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