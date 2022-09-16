Главу Куйтунского района Иркутской области арестовали за контрабанду леса на 144 млн

ОПГ нанесла ущерб государству на 144 миллионов рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры сообщили об аресте главы Куйтунского района. Его подозревают в незаконной вырубке и продажи леса Иркутской области. По предварительным данным, чиновник действовал в сговоре с несколькими людьми и нанес ущерб государству на 144 миллионов рублей. Дерево продавали в Китай.

- Установлено, что в 2017-2019 гг участники ОПГ приобретали на территории Куйтунского района области незаконно заготовленную древесину, после чего реализовывали стратегически важный ресурс в иностранное государство. В качестве подтверждения законности происхождения лесоматериалов злоумышленники представляли в таможенные органы заведомо подложные документы, - рассказали в пресс-службе.

16 сентября троих подозреваемых, в том числе мэра района, взяли под арест. Их будут судить по статье "контрабанда стратегически важных ресурсов, совершенная организованной группой".

Расследование продолжается.

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