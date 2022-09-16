Иркутск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Экономика16 сентября 2022 13:28

В августе 2022 года в Иркутской области зафиксировали дефляцию в 0,6%

Цены на продукты несколько снизились
Дарья БОЛЕСОВА
При этом подорожали некоторые виды алкоголя

При этом подорожали некоторые виды алкоголя

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутскстате предоставили статистику о индексе цен за август 2022 года. По данным специалистов, в регионе установилась дефляция - она составила 0,6%. Цены на продукты несколько снизились, также как и на некоторые виды топлива.

- Цены на продовольственные товары в целом снизились на 1,1%. Помидоры подешевели на 31%, картофель, капуста белокочанная, свекла - на 27-28%, лук репчатый - на 24%, огурцы, морковь - на 15-17%, чеснок - на 12%, зелень свежая - 1,8%. Из фруктов более всего подешевели виноград (28%) и груши (11%). Апельсины, лимоны, бананы снизились в цене на 6-8%, яблоки - на 3%, - сказано в сообщении.

При этом подорожали некоторые виды алкоголя, а также одежда, канцтовары, учебники, пособия и т.д. Снизилась стоимость билетов на авиаперелеты в салоне эконом-класса и поезда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Иркутяне не боятся потерять стабильную работу, выбирая фриланс. Чем они рискуют на подработке

Авито: Спрос на услуги фрилансеров в Иркутске в 2022 году вырос на 24% (подробнее)