В августе 2022 года в Иркутской области зафиксировали дефляцию в 0,6%

При этом подорожали некоторые виды алкоголя Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутскстате предоставили статистику о индексе цен за август 2022 года. По данным специалистов, в регионе установилась дефляция - она составила 0,6%. Цены на продукты несколько снизились, также как и на некоторые виды топлива.

- Цены на продовольственные товары в целом снизились на 1,1%. Помидоры подешевели на 31%, картофель, капуста белокочанная, свекла - на 27-28%, лук репчатый - на 24%, огурцы, морковь - на 15-17%, чеснок - на 12%, зелень свежая - 1,8%. Из фруктов более всего подешевели виноград (28%) и груши (11%). Апельсины, лимоны, бананы снизились в цене на 6-8%, яблоки - на 3%, - сказано в сообщении.

При этом подорожали некоторые виды алкоголя, а также одежда, канцтовары, учебники, пособия и т.д. Снизилась стоимость билетов на авиаперелеты в салоне эконом-класса и поезда.

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