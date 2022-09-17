До конца осени 2022 года дорогу к Мельничной Пади в Иркутской области заасфальтируют

Дожди регулярно размывают дорогу Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Дорога до поселка Мельничной Пади в Иркутской области уже давно волнует жителей населенного пункта - они очень ждут ее полного ремонта. Из-за того, что на ней нет ни асфальта, ни слоя щебня, дожди размывают дорогу, делая ее очень тяжелой для проезда. В правительстве Приангарья заявили, что отремонтируют региональную трассу до конца 2022 года. На это потребуется 374 миллиона рублей.

- Изначально дорога не была рассчитана на большой поток машин. После того как в Мельничной Пади началась интенсивная застройка, движение усилилось. При этом дорога включала несколько узких участков, где образовывались заторы. Также одной из основных проблем данной автодороги было скопление сточных вод на проезжей части. В ходе реконструкции устранят все эти недостатки, - заявил глава минтранса области Максима Лобанов.

Работы пройдут в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Всего должны покрыть асфальтом 5,2 километра.

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