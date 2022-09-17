17-летний житель Иркутской области вместе с другом убили знакомого и закопали в огороде

Один из подозреваемых уже был пойман на краже Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В СК и МВД Иркутской области сообщили новость, с которой не очень приятно начинать субботу. Следователи закончили поиски пропавшего в начале сентября 2022 года 26-летнего парня - они нашли его тело, закопанное в огороде одного из домов поселка Забитуй. Мужчину убили два человека - парни 17 и 22 лет. О том, как произошла трагедия, рассказали в пресс-службах.

- Вечером 10 сентября молодые люди распивали спиртное в одном из домов в Забитуй. Через некоторое время к ним присоединился общий знакомый, с которым у парней произошел конфликт. Подозреваемые избили 26-летнего потерпевшего, в результате чего он скончался на месте преступления. В дальнейшем они сокрыли тело, закопав его в огороде, - рассказали в Следственном комитете.

13 сентября родственники жертвы забили тревогу, так как молодой человек не выходил на связь. К сожалению, на этот раз поиски закончились трагедией.

Один из подозреваемых уже попадал в поле зрения правоохранительных органов за кражу. Против молодых жителей Приангарья возбудили уголовные дела по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

Суд заключил их под стражу до окончания расследования.

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