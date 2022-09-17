В двух деревнях Тулунского района Иркутской области построили несколько медучреждений

Фото: министерство здравоохранения Иркутской области

Два фельдшерско-акушерских пункта (ФАП) появились в деревнях Тулунского района Иркутской области. Медицинские учреждения представляют из себя небольшие постройки, мощности которых хватит для приема населения небольших деревень. Строительство прошло на средства региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения Иркутской области". Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Приангарья.

- В деревнях Новотроицк и Александровка уже завершено благоустройство территории вокруг ФАПов. В скором времени медучреждения планируют оснастить медицинским оборудованием и мебелью, - пояснили по вопросу готовности объектов к эксплуатации в ведомстве.

Подобный ФАП, который находится в Утае, уже оснастили медицинским оборудованием. На месте работают фельдшер и медсестра.

Напомним, развитие первичного звена здравоохранения региона подразумевает строительство новых амбулаторий, ФАПов и поликлиник; ремонт медучреждений; реализацию программ в отдаленных населенных пунктах.

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