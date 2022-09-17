В Тулуне лжедезинсектор похитил у 90-летней женщины 120 тысяч рублей

Фото: стоп-кадр видео МВД Иркутской области Фото: ГУ МВД по Иркутской области

27-летний житель Тулуна пойдет под суд за мошенничество. Он обманул 90-летнюю пенсионерку, притворившись дезинсектором. Подозреваемый попросил впустить его в квартиру, чтобы провести обработку от насекомых, а сам похитил спрятанные деньги. Как он узнал, где женщина хранит сбережения? Он уже был у нее в квартире, когда продавал ножи со скидкой. Об этом рассказали в пресс-службе МВД Иркутской области.

- Хозяйка впустила незнакомца, который попросил женщину надеть маску и открыть окна. Пока пенсионерка проделывала эти действия, злоумышленник похитил ее сбережения. Ранее он уже был в квартире у потерпевшей. Он приносил набор ножей и электробритву, которые продал престарелой женщине по "заниженной цене" за 7 тысяч рублей. Во время визита он узнал, где хозяйка хранит наличные и придумал план по их похищению, - рассказали в ведомстве о том, что им рассказал подозреваемый.

Против мужчины возбудили уголовное дело. Он может заплатить крупный штраф, а может и попасть в колонию общего режима за подобные махинации.

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