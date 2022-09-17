Под Иркутском двое полицейских спасли задыхающуюся 5-летнюю девочку

Фото: стоп-кадр видео МВД Иркутской области Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Вечером 16 сентября на дороге в Качугском тракте, под Иркутском, два инспектора оформляли необходимые документы по автоаварии. Неожиданно к полицейским подъехала "Тойота Филдер", из которой выбежал очень взволнованный мужчина. Он рассказал, что его пятилетней дочери стало плохо, и попросил помощи у сотрудников МВД. Они быстро поняли ситуацию и сели в служебный автомобиль, чтобы сопроводить семью до больницы. Об этом рассказали в пресс-службе МВД Иркутской области

- Заглянув в автомобиль, я увидел женщину, на руках которой лежит побледневшая девочка. Незамедлительно мы приняли решение доставить ребенка в больницу, - рассказал один из участников происшествия, младший лейтенант Илья Орешков.

Они с напарником Дмитрием Якубовичем сначала сопровождали автомобиль с "мигалками", а когда въехали в город, поняли, что поток машин слишком плотный. Тогда они пересадили мать с ребенком к себе в служебное авто, чтобы быстрее доехать до больницы.

Девочку удалось передать врачам. Семья поблагодарила полицейских за помощь в такой непростой ситуации. А сам Илья Орешков уверен, что любой человек должен помогать тому, кто оказался в беде.

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