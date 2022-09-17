В Иркутске в шествии студентов приняли участие 6,5 тысячи человек из 29 учреждений

В параде приняли участие студенты 29 разных образовательных учреждений Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В центре Иркутска 17 сентября было очень многолюдно. Прошел парад студентов, в котором приняли участие 6,5 тысячи человек. Все они пришли на праздник, чтобы познакомиться с новыми людьми и провести общегородское посвящение первокурсников. Последние несколько лет подобных мероприятий не проводили из-за коронавирусной пандемии. Об этом сообщила пресс-служба правительства Приангарья.

- В этот раз участие в параде приняли представители 29 организаций высшего и среднего профессионального образования. Студенты с символикой своих вузов, училищ и колледжей колонной прошли по улице Ленина от сквера им. Кирова до площади перед Дворцом спорта "Труд", где состоялась торжественная часть. Мероприятие открыли Гимном Российской Федерации в исполнении хора ИГУ. Прозвучала клятва первокурсника, - рассказали в правительстве.

Шествие прошло по инициативе студенческого координационного совета региона совместно с администрацией областного центра и министерства по молодежной политике Приангарья.

Напомним, что в этот день, 17 сентября, перекрыли несколько улиц в центре Иркутска, а также запретили продажу алкоголя.