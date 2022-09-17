Сотня иркутян высадили 20 тысяч молодых сосен в Иркутском городском лесничестве

За пять лет посадили 2 миллиона деревьев по всей стране Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Иркутске около поселка Вересовка засадили 20 тысяч молодых сосен, которые через года превратятся в полноценный лес. На поле трудились около ста волонтеров и активных жителей Иркутска. Работы прошли на средства, выделенные по программе восстановления лесного массива в стране. Всего засадили 5 гектаров. Об этом рассказали в администрации областного центра.

- Приняли решение высадить в Иркутске еще 30 тысяч сеянцев. Такого объема лесовосстановления в рамках акций у нас в городе не было много лет, - заявил мэр Иркутска Руслан Болотов.

Среди волонтеров окались сотрудники разных муниципалитетов, в том числе и самой администрации. Отметим, федеральный проект восстановления леса реализуют уже пять лет, за это время удалось посадить 2 миллиона деревьев по всей России.

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