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Общество17 сентября 2022 8:43

Онлайн-карту маршрута выходного дня представили жителям Иркутской области

Перечень интересных мест набрал 44 пункта
Дарья БОЛЕСОВА
Главной целью проекта было составить маршруты для небольших путешествий буквально на день-два.

Главной целью проекта было составить маршруты для небольших путешествий буквально на день-два.

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

И.о. руководителя агентства по туризму Иркутской области Денис Ивлев сообщил о создании онлайн-карты с маршрутом на выходные дни для туристов и жителей региона. Маршрут представляет собой перечень из 44 пунктов, в котором рассказывают об интересных местах области, и где их можно посетить. Собрать такой список помогли сами жители Приангарья - они делились своими любимыми местами в рамках акции «Weekend: открой Иркутскую область».

- Жители рассказывали о Свирске, поселке Усть-Ордынском, Большой Байкальской тропе, заброшенных штольнях в Слюдянском районе и многих других местах. Может, кому-то эти направления покажутся банальными, но, судя по откликам в комментариях, далеко не все о них знают. Собственно, это и была главная наша цель - рассказать и напомнить об альтернативных маршрутах для отдыха, - заявил Ивлев.

Отметим, главной целью проекта было составить маршруты для небольших путешествий буквально на день-два.