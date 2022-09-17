В Иркутске шестимесячная девочка пострадала в ДТП с пьяным и бесправным водителями

В больницу также попал 23-летний мужчина Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Вечером 16 сентября в Иркутске, в микрорайоне Юбилейном, произошла авария: столкнулись минивэн Toyota Noah и хэтчбэк Honda Accord. В минивэне находились двое детей - 4 года и 6 месяцев, а также женщина. Дети не были пристегнуты, в креслах не находились. Поэтому при столкновении малышка пострадала. Удивительно, что оба водителя оказались нарушителями - хозяин Toyota ездил без прав, в водитель Honda решил сесть за руль пьяным. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Иркутской области.

- В результате автоаварии госпитализированы 23-летний пассажир «Хонды» и полугодовая девочка из «Тойоты». За управление авто подшофе молодой человек, находившийся за рулем «Хонды» будет оштрафован и лишен прав. Второму водителю грозят штрафы на сумма почти 22 т.руб. Обе иномарки помещены на штрафстоянку, - рассказали в ведомстве.

Кроме этого, на мужчину и женщину составили материалы за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию малолетних детей.

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