Массовую аварию с участием 8 машин устроил водитель грузовика в Слюдянском районе

Сейчас движение серьезно затруднено Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В МВД Иркутской области предупредили автомобилистов об ограничении движения на федеральной трассе "Байкал" в Слюдянском районе. Причиной стало массовое ДТП с участием 8 автомобилей, в том числе и микроавтобуса. Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД.

- Водитель грузовика Daewoo Ultra , перевозивший строительные материалы из Тайшета в Слюдянку, не справился с рулевым управлением и допустил столкновение с несколькими транспортными средствами, движущимися в попутном направлении. Среди пострадавшего транспорта - 2 большегруза и 5 легковых авто и микроавтобус. По предварительной информации, никто из людей не пострадал, - рассказали в ведомстве.

Полиция проводит проверку.

Ранее "КП-Иркутск" писала, что вечером 16 сентября в Иркутске произошла авария, в которой пострадала шестимесячная малышка. Столкнулись минивэн Toyota Noah и хэтчбэк Honda Accord. В минивэне находились двое детей - 4 года и 6 месяцев, а также женщина. Дети не были пристегнуты, в креслах не находились. Удивительно, что оба водителя оказались нарушителями - хозяин Toyota ездил без прав, в водитель Honda решил сесть за руль пьяным.