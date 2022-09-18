Иркутская «Байкал-Энергия» не прошла в финал Кубка России по хоккею с мячом. Фото: Хоккейный клуб "СКА-Нефтяник" (Хабаровск)

«Байкал-Энергия» неудачно провела матч в полуфинале кубка России по хоккею с мячом. 17 сентября в Хабаровске иркутяне уступили победу хозяевам турнира - «СКА-Нефтянику».

При этом первыми счет в матче открыли бело-синие. На 9 минуте вперед нашу команду вывел Тимофей Безносов. Хозяева льда на это ответили забитым мячом. Отличился Туомас Мяатт. Позже на скамейку запасных отправились сразу двое иркутских спорстменов и один хабаровчанин. Армейцы получили право на пенальти, но голкипер гостей Григорий Лапинне дал мячу попасть в ворота. Отыграть три мяча до финального свистка у нашей дружины не получилось.

Во втором тайме благодаря двум угловым иркутяне изменили счет до 3:4. В ворота Григория Лапина назначили еще один пенальти, который он также взял. Армейцы еще четыре раза обошли защиту соперников. Как итог - 8:4 в пользу хозяев. Они встретятся в финале с победителем в паре «Енисей» - «Водник».

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