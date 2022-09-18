Погода на 18 сентября в Иркутске ожидается без осадков Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики рассказали о погоде на 18 сентября в Иркутске. В областном центре в воскресенье ожидается переменная облачность. Однако день обещает быть по осеннему теплым, столбик термометра поднимется до +13...+15 градусов. Последний выходной день текущей недели пройдет без дождей. Выходя на улицу, будьте готовы к порывам ветра, которые достигнут 4-9 м/с. Об этом сообщают в Иркутском управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Погода на 18 сентября в Иркутске

- В Иркутской области 18 сентября проходит преимущественно без осадков, - говорят метеорологи. - Вместе с тем, в северо-восточных районах ожидаются небольшой дождь и даже мокрый снег. Западные районы накроет юго-восточный ветер с порывами 4-9 м/с, местами усиливающимися до 12 м/с.

В целом по региону это воскресенье будет солнечным. Воздух прогреется до +12...+17 градусов. Таков прогноз погоды на 18 сентября в Иркутске и Приангарье в целом.

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