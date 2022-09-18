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Происшествия18 сентября 2022 2:55

Момент трагической аварии попал на видео в Шелеховском районе

Пассажирка Toyota Crown погибла, еще трое человек пострадали в ДТП под Шелеховым
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Момент трагической аварии попал на видео в Шелеховском районе

Момент трагической аварии попал на видео в Шелеховском районе

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Полицейские устанавливают причины и обстоятельства трагической аварии, произошедшей в Шелеховском районе вечером 17 сентября. В селе Олха автомобиль Toyota Crown на скорости съехал с проезжей части, из-за чего иномарка вылетела в бетонный забор. Момент страшного ДТП попал на кадры видеорегистратора. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- В результате случившегося на месте автоаварии от полученных травм скончалась 41-летняя пассажирка, - рассказали в ведомстве. - Кроме того, в медицинское учреждение доставлены 53-летняя женщина и двое мужчин. Одному из них 54 года, личность второго не установлена.

По факту ДТП проводится проверка. Сотрудникам полиции предстоит выяснить, кто в момент аварии находился за рулем иномарки.

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