Здание ресторана продают в 130-м квартале Иркутска за 30 млн рублей. Фото: "Авито"

В центре Иркутска на продажу выставили здание, в котором находится ресторан. Стоимость объекта 2012-го года постройки оценили в 30 миллионов рублей. Объявление опубликовано на сайте "Авито".

- Два этажа, общая площадь 183.7 кв. м., назначение "Нежилое", - говорится в сообщении. - Здание расположено в самом центре исторического квартала города Иркутска. Первая линия от улицы 3 Июля, близость к ТРК Модный квартал, подземная и наземная парковка, удобная транспортная развязка.

Также автор публикации отметил, что здание отлично подойдет для ведения торговой деятельности и общепита.

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