Байкеры Иркутска закрыли мотосезон-2022 Фото: Иван МАКЕЕВ

Колонну из нескольких десятков байкеров в центре Иркутска можно увидеть, пожалуй, всего лишь 2 раза в год. В день открытия мотосезона и осенью - в день закрытия. Второй как раз был в субботу, 17 сентября. В центре Приангарья с шиком закрыли мотосезон.

Общий сбор проходил на объездной Ново-Ленино. Стартовала колонна в 13.00. Участие в заезде На площадке «Музея ретротехники» прошел рок-концерт. На сцене выступили группы Пираты, Whiscary, Laid Discord, Один шаг. Также участников ждали интерактивное шоу и конкурсы от спонсоров.

Следующими 24 сентября сезон закроют байкеры в Черемхово. 29 октября мероприятие пройдет в Усолье-Сибирском.

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