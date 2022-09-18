Третий сезон фестиваля стрит-арта «Один за всех» стартовал в Братске. Фото: Григорий Шаров

Третий сезон фестиваля стрит-арта «Один за всех» стартовал в Братске. Об этом в социальных сетях сообщил автор проекта Григорий Шаров.

- В прошлые два, художники из России, а потом и всей планеты, готовили оригинальные эскизы для Братска, - напомнил уличный художник. - В этом году будут только повторы. Все авторы третьего сезона — уличные художники, которых, увы, уже нет. Это фестиваль памяти … Да! Все работы будут черно-белыми, даже если исходники были в цвете.

Остальные принципы фестиваля остаются прежними: Григорий Шаров будет выбирать авторов, искать для их создания поверхности в городе и точно воспроизводить идею. Также братчанин будет рассказывать о стрит-художниках в соцсетях.

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