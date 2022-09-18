Более 9 тысяч жителей Иркутской области приняли участие в «Кроссе Нации» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В субботу, 17 сентября, в городах Приангарья прошел Всероссийский день бега «Кросс Нации». Всего в регионе участие в мероприятии приняли больше 9 тысяч человек. Основной площадкой для проведения старта стал Иркутск. Об этом сообщил министр спорта области Павел Богатырев.

К участию в соревнованиях допускались все желающие не младше 2016 года рождения. Также каждый перед соревнованиями должен был представить в мандатную комиссию паспорт, полис обязательного медицинского страхования, справку о допуске врача, полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев.

Кроме областного центра старты проводились в Зиме, Саянске, Усть-Илимске, а также в Братском, Нижнеилимском, Иркутском, Нижнеудинском, Черемховском и других районах региона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Выставка «Православная Русь» пройдет в Иркутске в конце сентября. На выставку «Православная Русь» в Иркутске в 2022 году привезут Казанскую Коробейниковскую чудотворную икону Божьей матери. (подробности)