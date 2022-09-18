Пьяный водитель Toyota Land Cruiser устроил ДТП в Тулуне Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Лихач за рулем Toyota Land Cruiser на улице Сигаева врезался в припаркованную на краю проезжей части иномарку. Прибывшие на место ДТП полицейские сразу же заметили, что мужчина пьян. Он признался, что накануне, действительно, выпивал спиртное. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Проведенное освидетельствование показало, что содержание паров алкоголя в выдыхаемом им воздухе в 7 раз превышает допустимую норму, - отметили в ведомстве.

В отношении нарушителя инспекторы ДПС составили административный протокол за пьяное вождение. Ему грозит лишение водительских прав до 2 лет со штрафом в размере 30 тысяч рублей.

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