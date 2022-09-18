За сутки коронавирус подтвердился еще у 1098 жителей Иркутской области Фото: Олег ЗОЛОТО

18 сентября в Приангарье возросло число случаев инфицирования коронавирусом с начала пандемии – 334 652. За сутки диагноз подтвердился еще у 1098 человек. Об этом сообщают в пресс-службе оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией в Иркутской области.

- 737 пациентов, болеющих коронавирусом, проходят лечение в больницах региона, - отметили в оперштабе. - Это на 12 человек больше, чем накануне. При этом в минувшие сутки выздоровели еще 997 жителей Приангарья. Всего с болезнью справились 319 037 зараженных.

Были зафиксированы и летальные исходы. Так, за последние 24 часа коронавирус забрал жизнь еще одного пациента. За все время от инфекции скончались 8 746 человек. Умерло от иных, не связанных с COVID-19, заболеваний 799 жителей региона.

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