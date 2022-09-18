Иркутск, Ангарск и Усть-Илимск лидируют по числу заболевших COVID-19 за сутки Фото: Алексей БУЛАТОВ

На 18 сентября в Приангарье вновь выявлены случаи заражения коронавирусом – 1098 заболевших. В лидеры среди городов региона традиционно вышел Иркутск, где зафиксировали 400 инфицированных. Об этом сообщают в областном оперштабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

- Вторым городом стал Ангарск – за сутки положительные ПЦР-тесты получили 93 жителя, - рассказали в опершатбе. – Также в тройку вошел Усть-Илимск, где 79 новых случаев.

Что касается территорий Иркутской области, больше всего зараженных выявлено в Иркутском (+33), и Шелеховском (+32) районах.

Карта распространения инфекции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Байкер из Иркутска, получивший серьезные переломы из-за ямы на дороге, отсудил 300 тысяч рублей. Андрею Гордиенко предстоит еще одна операция. (подробности)