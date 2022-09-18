Отключение света в Иркутске и пригороде пройдет 19 сентября Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

Жителей Приангарья предупреждают об отключении света в Иркутске и пригороде 19 сентября. Известны населенные пункты, где ожидаются временные неудобства, а также точные адреса. Об этом сообщают в пресс-службе Иркутской энергосбытовой компании.

Отключение света в Иркутске и пригороде 19 сентября

- 19 сентября в некоторых домах населенных пунктов Иркутского района: Коты, Оек, Грановщина, Куда, Хомутово, Карлук, Захал, Куяда, Черемушки, а также некоторых СНТ по Качугскому тракту, будет ограничено электроснабжение для проведения плановых работ на сетях, - уточнили в компании.

Также электроэнергии временно не будет в поселке Маркова и в некоторых деревнях и садоводствах, расположенных на Байкальском тракте.

Отключение света в Иркутске и пригороде 19 сентября: адреса в Иркутске

Адреса в Иркутске

Отключение света в Ленинском районе Иркутска

Отключение света в районах Иркутска

Отключение света в Иркутске и пригороде 19 сентября: адреса в Иркутском районе

Адреса в Иркутском районе, где не будет света 19 сентября.

Актуальные сроки и адреса отключения электроэнергии.

Коты, Оек, Грановщина, Куда, Хомутово, Карлук, Захал, Куяда, Черемушки, а также некоторые СНТ по Качугскому тракту.

Байкальский тракт.

Адреса в Маркова.