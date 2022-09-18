Отключение горячей воды в Иркутске 19 сентября пройдет в трех районах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отключение горячей воды в Иркутске 19 сентября пройдет в трех районах: Ленинском, Правобережном и Октябрьском. Неудобства коснутся части домов. Проведение работ необходимо для недопущения аварийной ситуации. Об этом сообщают в социальных сетях Иркутской энергобытовой компании.

Отключение горячей воды в Иркутске 19 сентября

- В Ленинском округе проведем ремонт тепловой сети по улице Розы Люксембург, 58. В Правобережном округе проведем ремонт тепловой сети по улице Авиаторов, 13, - рассказали в компании. - В Октябрьском округе проведем ремонт тепловой сети по улице Депутатская, 27.

Точные адреса и продолжительность отключения горячей воды в Иркутске 19 сентября указаны в таблице.