Синоптики обрадовали прогнозом. Расскажем, какой будет погода в Иркутске 19 сентября Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Погода в Иркутске 19 сентября – это просто еще один небольшой подарок для сибиряков. Сегодня днем в городе тепло и без осадков. Об этом рассказали синоптики Иркутского Гидрометцентра.

Погода в Иркутске 19 сентября

- В областном центре дует юго-восточный, юго-западный ветер со скоростью 4-9 м/с, - говорят метеорологи. – В целом, погода в Иркутске 19 сентября обещает переменную облачность, осадков не ждем, ждем зато, что воздух прогреется до +17…+19.

Такие температурные показатели выше средних климатических значений, а иркутяне и рады. Атмосферное давление в Иркутске 19 числа, по данным Яндекса, составляет 729 миллиметров ртутного, что для данного времени года является вариантом нормы. Кстати, самым теплым день 19 сентября был в 2016 году, тогда солнышко пригревало до +24, а самым холодным – в 1977-ом. Тогда приморозило до -3.

Погода в Иркутской области 19 сентября чуть менее радужная, так как в районах обещают кратковременные дожди, а в остальном там также тепло – днем столбики уличных термометров покажут +15…+20. Однако если небо закроют облака, похолодает до +5…+10. В Приангарье порывы ветра в понедельник могут достигать 12 м/с, в остальное время воздушные массы движутся со скоростью 4-9 м/с.

Внимание! Синоптики предупреждают о высокой и чрезвычайной пожароопасности в лесах региона в южных, центральных, западных, верхнеленских районах 19 сентября.

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