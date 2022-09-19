Два лесных пожара потушили в Иркутской области 18 сентября Фото: Иван МАКЕЕВ

В минувшие сутки два лесных пожара были зарегистрированы в Боханском и Черемховском районах. В обоих случаях огонь подошел к населенным пунктам. Причина случившегося – человеческая халатность. Пламя потушено в день обнаружения на общей площади восемь гектаров, из которых шесть гектаров – не покрытые лесом. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- В тушении возгораний было задействовано 22 сотрудника лесопожарных формирований и семь единиц наземной техники, - рассказали в правительстве региона. - Авиамониторинг лесопожарной ситуации 18 сентября осуществляли 10 самолетов: шесть Ан-2 и четыре легкомоторных. Их налет составил 40 часов 35 минут.

Региональная диспетчерская служба Иркутской базы авиационной охраны лесов предупреждает, на территории Эхирит-Булагатского района установилась чрезвычайная пожарная опасность лесов, в Нукутском, Осинском, Боханском, Качугском, Баяндаевском и Ольхонском районах – высокая. За нарушение правил пожарной безопасности в лесах грозит ответственность вплоть до уголовной.

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