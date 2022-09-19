Подозреваемого в серии краж из автомобилей задержали в Иркутске

Подозреваемого в серии краж их автомобилей задержали в Иркутске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В областном центре сотрудники уголовного розыска ОП № 5 городского управления МВД задержали 53-летнего мужчину, объявленного в розыск по подозрению в серии преступлений. Сибиряк промышлял автомобильными кражами. Он похищал сумки, телефоны, кошельки и другие вещи из салонов авто, оставленных открытыми без присмотра. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Обнаружилась его причастность к 6 эпизодам преступных деяний, - рассказали в ведомстве. – Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 УК РФ.

Известно, что задержанный мужчина большую часть жизни провел в колонии.

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