Певец Хабиб выступил в Усть-Илимске в честь Дня работника леса Фото: Иван МАКЕЕВ

В Иркутскую область вновь приехал исполнитель хита «Ягода-Малинка». На этот раз Хабиб Шарипов выступил перед жителями Усть-Илимска. Праздник, на который был приглашен кумир детей и подростков, посвящен Дню работника леса. Об этом сообщают в пресс-службе администрации города.

Концерт прошел прошел на площади за дворцом культуры «Дружба». Также горожане приняли участие в марафоне «Кросс нации» в честь Всероссийского дня бега. Работали различные спортивные и развлекательные локации, прошла выставка лесозаготовительной техники.

Праздничная программа завершилась ярким фаер-шоу.

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