В Байкальске осудили мужчину, который пытался заживо сжечь приятелей во время застолья Фото: Наталия НЕЧАЕВА

В Слюдянском районе суд вынес приговор 34-летнему мужчине, признанному виновным сразу в нескольких серьезных преступлениях: убийстве с особой жестокостью, поджоге дома и покушении на убийство трех человек. Решение было вынесено на основании вердикта присяжных. Об этом сообщают в пресс-службах прокуратуры Иркутской области и регионального СУ СК России.

- Следствием установлено, что ночью 4 декабря 2022 года в частном доме, расположенном в микрорайоне Красный Ключ в Байкальске, компания мужчин и женщин распивала спиртные напитки, - рассказали в ведомстве. – В ходе застолья у одного из мужчин возникла неприязнь к окружающим. Тогда он вышел из дома, подпер входную дверь, облил ее легковоспламеняющейся жидкостью и поджег.

После случившегося все пострадавшие с ожогами были доставлены в больницу. Однако выжить удалось лишь троим. Один пациент вскоре скончался.

Подозреваемого полицейские задержали по горячим следам и арестовали. Иркутский областной суд приговорил его к 18 годам колонии строгого режима.

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