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Здоровье19 сентября 2022 4:44

846 случаев заражения коронавирусом зарегистрировали в Иркутской области за сутки

За все время зарегистрировано 8747 летальных исходов от COVID-19
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
846 случаев заражения коронавирусом зарегистрировали в Иркутской области за сутки

846 случаев заражения коронавирусом зарегистрировали в Иркутской области за сутки

Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным на 19 сентября в Приангарье официально подтверждено 335 498 случаев заражения коронавирусом. За последние 24 часа заболели еще 846 человек. Об этом сообщают в пресс-службе Управления Роспотребнадзора Иркутской области.

- За все время зарегистрировано 8747 летальных исходов от COVID-19, - говорят в ведомстве. – Коварная инфекция накануне забрала жизнь одного пациента. От сопутствующих коронавирусу заболеваний скончался 801 житель региона, двое из них – в минувшие сутки.

Справились с диагнозом с начала пандемии 319 670 зараженных.

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