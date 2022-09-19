846 случаев заражения коронавирусом зарегистрировали в Иркутской области за сутки Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным на 19 сентября в Приангарье официально подтверждено 335 498 случаев заражения коронавирусом. За последние 24 часа заболели еще 846 человек. Об этом сообщают в пресс-службе Управления Роспотребнадзора Иркутской области.

- За все время зарегистрировано 8747 летальных исходов от COVID-19, - говорят в ведомстве. – Коварная инфекция накануне забрала жизнь одного пациента. От сопутствующих коронавирусу заболеваний скончался 801 житель региона, двое из них – в минувшие сутки.

Справились с диагнозом с начала пандемии 319 670 зараженных.

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